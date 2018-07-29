Вина України: де найкращі та навіщо реєструвати “географічні зазначення”

Затвердити якість та унікальність своїх товарів, зберегти традиції і підвищити конкурентоспроможність – в Україні починають реєструвати “географічні зазначення”.

Йдеться про певне авторське право, яке можуть оформити кілька виробників, аби убезпечити свій товар від підробки.

Така можливість в українців з’явилася після підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Україна не лише взяла на себе зобов’язання захищати Європейські товари у нас, а й відкрила для вітчизняних виробників можливість пропагувати своє.

Одними з перших почали впроваджувати систему – винороби Одещини та Закарпаття.

Владислав Чопак вирощує примхливі сорти з білого винограду – це Липовина, Фурмінт та Білий Мускат, з червоного – Каберне Совіньйон. За кожним з них потрібен особливий догляд.

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Українці цінують закарпатські вина, однак іноземці відкривають їх для себе переважно під час поїздки до регіону.

Водночас якість вин у регіоні відрізняється. Тож виробники самі наполягають – потрібні стандарти якості.

Олександр представляє найбільшого виробника вин у Закарпатті. Однак за кордон продають лише 15%.

Показати світу те, що місцеве вино якісне, можна завдяки європейській практиці – з реєстрації географічних назв.

У Європі виноробні регіони мають свої географічні зазначення, це такі собі авторські права.

Тому шампанське можуть виробляти лише в провінції Шампань. Але з іншого боку, це зобовязує виробників працювати за однаковими правилами.

Завдяки цьому можна усунути з ринку підробки, адже такий знак якості отримають тільки визнані виробники.

Владислав знає – завдяки такій практиці сотні невеликих винарень з Європи пробилися на світовий ринок, і хоче повторити їхній успіх.

Загалом процедура реєстрації “географічних зазначень” може тривати до 2-х років. Для цього Верховна Рада має прийняти відповідний закон, нині він у другому читанні.

До слова, як смачно поєднати сир і вино.

Опубліковано Липень, 29 в 14:32



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