Винахід, що рятує життя. Українець створив унікальний імплант для хребта

Унікальний імплант, який дає можливість врятувати хребет після перелому шиї розробив український нейрохірург. Невеличка титанова деталь може змінювати свій розмір прямо під час операції, підлаштовуючись таким чином від вигину спини пацієнта, який у кожного унікальний.

З таким протезом пацієнти швидше одужуватимуть без болей в спині та оніміння кінцівок. Винахід вже пройшов клінічні випробування, але щоб запустити його в масове виробництво, потрібні десятки тисяч гривень на дозволи та ліцензії МОЗ.

Молодий хірург Олексій Нехлопочин зробив сотні операцій. Та гарантувати, що кожен протез на 100% підійде для всіх пацієнтів лікар не береться. Стандартні імпланти, на жаль, не здатні відтворити природний вигин спини, адже він у кожного пацієнта свій.

Тож часто, навіть при успішних операціях, пацієнти потім скаржаться на болі в спині та оніміння кінцівок. Олексій зрозумів: тут потрібен такий протез, який міг би підлаштуватися під будь-який хребет. На розробки, випробування, експериментальні та клінічні дослідження пішло 5 років.

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Найчастіше доводиться замінювати ушкоджені та поламані хребці пацієнтам після ДТП, невдалого пірнання у водоймах, при виробничих травмах та остеохондрозах.

Собівартість конструкції 800 грн. Та на ліцензії й дозволи МОЗ потрібні десятки тисяч гривень – аби унікальний виріб запустити в серійне виробництво. Проте, і це не основна перепона. В академії медичних наук кажуть, винахід дійсно важливий, унікальний і точно буде дешевший, ніж імпортні протези.

Треба лише пройти додаткові клінічні випробування, адже перші 20 пацієнтів, які погодилися на вітчизняний протез, залишилися в нині окупованому Луганську, де до війни працював лікар-винахідник.

До слова, лікує стрес та подовжує життя – унікальна українська розробка.

Опубліковано Вересень, 01 в 15:23



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