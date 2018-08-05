Винарні 10-го століття: коли з’явилось перше вино у Польщі

Польське виноробство – поняття цілком реальне. І традиції має досить давні. Ще наприкінці 9 – на початку 10 століття саме на пагорбах Вавелю з’явилися перші винарні. Активно стали розвиватися у 14-15 столітті. Коли кожен монастир мав гарні землі і свої виноградники.

Та з часом галузь занепала, через низку історичних причин. А 2013 року виник проект Малопольский шлях винний, щоб популяризувати виноробство через туризм. Починали з декількох виноробень, а зараз до цієї ініціативи приєдналися вже 35 господарств.

Дофінансовує усе уряд воєводства. І ось уже 6 сезон влаштовують так звані дні відкритих винарень, щоб ближче знайомитися зі своїми потенційними покупцями.

Для більшості таких малих виноробень відвідини туристів є сильною підтримкою, бо вони купують їхню продукцію одразу на виноградниках. Так є по всій Європі, що маленькі винні льохи існують за рахунок того, що продають свої вина безпосередньо на місці.

Пан Войцех вже не один рік співпрацює із малими виноробами, допомагає їм, консультує. А на винарні разом із власниками практично висаджував перші лози. Виноробня виникла на землях ченців-камедулів, які 1603 року тут заснували монастир і мали колись виноградники.

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А в двотисячних Мірослав Квятковський і Миколай Тиц продовжили тут цю справу. Повністю висадили всі саджанці на 12 га, і за 2 роки виготовили перше вино. Нині це один із найбільших виноградників у Польщі.

Окрім білих сортів вирощують і червоні. Всі більш-менш пристосовані до цього клімату. І ґрунт вапняно-глинистий – ідеальний для винограду.

Коріння заглиблюється, шукаючи вологу, і не замерзає. Нині виробляють 6 видів вина, 4 білих, рожеве і червоне. Є вина – за сталими рецептами, а є оригінальні, де експериментують.

Цієї весни розширили виноградники ще на 11 га, запланували збудувати спеціальну дегустаційну залу і продовжать підкорювати смаки відвідувачів.

До слова, як смачно поєднати сир і вино.

Опубліковано Серпень, 05 в 19:51



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