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Випуск 12.45 1 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 1 червня. Ключові з них:

– Українські військові дали відсіч ворогу, вбиті двоє терористів, а й ми маємо смерть бійця – остання інформація з фронту.

– Сотні убитих, поранених і психічно покалічених російським агресором – з болем в серці Україна зустрічає День захисту дітей.

– Вирок організатору замаху на вбивство Аркадія Бабченко – він буде сидіти за гратами 60 діб арешту без права застави.

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