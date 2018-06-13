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Випуск 12.45 13 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 13 червня. Ключові з них:

– вірус кору валить вояків на ліжка – у Львові недугою заразилися 150 військових та курсантів;

– провокації проти Уряду – правоохоронці не виконують закон про маски-шоу стоп – включення з Кабінету Міністрів;

– освітній скандал на Харківщині – у місті Первомайську закривають 2 школи на продаж.

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