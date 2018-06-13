Випуск 12.45 13 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 13 червня. Ключові з них:
– вірус кору валить вояків на ліжка – у Львові недугою заразилися 150 військових та курсантів;
– провокації проти Уряду – правоохоронці не виконують закон про маски-шоу стоп – включення з Кабінету Міністрів;
– освітній скандал на Харківщині – у місті Первомайську закривають 2 школи на продаж.
2018-06-13
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