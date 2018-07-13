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Випуск 12.45 13 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 13 липня. Ключові з них:

– Якісне і безкоштовне лікування – учасник проекту Нові лідери покаже, як підняти медицину у районних містечках.

– Щоб допомога бійцям на фронті була вчасною – науковці передали на передову сучасні аналізатори крові.

– Згуртованість людей змінює світ: на Черкащині люди самі собі створили простір для відпочинку і зберегли природу від загибелі.

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