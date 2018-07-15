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Випуск 12.45 15 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 15 липня. Ключові з них:

– Смертельна ДТП у Харкові. Загинув п’ятимісячний малюк. А на Хмельниччині в аварію потрапив рейсовий автобус.

– Вода по годинах. В Україні закінчуються запаси хлору. Хто винен і що буде із водопостачанням.

– Українські Мальдіви – острів Джарилгач. Білий пісок, дика природа і чисте море.

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