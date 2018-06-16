Випуск 12.45 16 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 16 червня. Ключові з них:

– 36 обстрілів – бойовики на фронті активно гатять по наших позиціях та мирних містах.

– Негода продовжує дошкуляти українцям – маємо черговий удар стихії: 129 населених пунктів без світла.

– І відпочити, і потренуватись – дедалі більше людей віддають перевагу активному дозвіллю рафтингу і каякінгу.

Опубліковано Червень, 16 в 15:57



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.