Випуск 12.45 17 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 17 червня. Ключові з них:
– У Києві марш рівності, 3 тисячі учасників та 56 затриманих противників зібрання, грубих порушень громадського порядку поліція не виявила.
– Усі корупційні справи слід передати до новоствореного антикорупційного суду – президент Порошенко дав велике інтерв’ю українським телеканалам .
– В Івано-Франківську богемний артфестиваль Порто Франко – там і вертольоти, і музика двигунів, і театральні вистави.
2018-06-17
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