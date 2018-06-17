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Випуск 12.45 17 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 17 червня. Ключові з них:

– У Києві марш рівності, 3 тисячі учасників та 56 затриманих противників зібрання, грубих порушень громадського порядку поліція не виявила.

– Усі корупційні справи слід передати до новоствореного антикорупційного суду – президент Порошенко дав  велике інтерв’ю українським телеканалам .

– В Івано-Франківську богемний артфестиваль Порто Франко – там і вертольоти, і музика двигунів, і театральні вистави.

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