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Випуск 12.45 17 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.25 17 липня. Ключові з них:

– суд у справі Януковича. Останній день допиту свідків – захисту. Пряме включення;

– зрада, приниження, слабкість. Чому Трампа у США нещадно розкритикували після зустрічі з Путіним;

– 2 роки трагедії МН-17. Чи сядуть на лаву підсудних винні у вбивстві майже 300-сот людей. І як триває розслідування авіакатастрофи.

 

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