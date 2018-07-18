Випуск 12.45 18 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 18 липня. Ключові з них:
– кількість отруєних у таборі на Донеччині збільшилася до 84 людей. У всіх кишкова інфекція;
– контрабанда стоп. Після митниці уряд береться за ліс. Як будуть зупиняти незаконне вивезення;
– а ще не пропустіть, чергове засідання у справі Зайцевої та чи загрожує Україні відсутність питної води.
2018-07-18
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