Випуск 12.45 18 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 18 липня. Ключові з них:

– кількість отруєних у таборі на Донеччині збільшилася до 84 людей. У всіх кишкова інфекція;

– контрабанда стоп. Після митниці уряд береться за ліс. Як будуть зупиняти незаконне вивезення;

– а ще не пропустіть, чергове засідання у справі Зайцевої та чи загрожує Україні відсутність питної води.

Опубліковано Липень, 18 в 13:40



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