Випуск 12.45 19 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 19 червня. Ключові з них:
– Сутички під Радою. Парламент намагаються штурмувати афганці та шахтарі, пряме включення.
– Авто-рейд у столиці. Поліція перевіряла покинуті машини, після нещодавнього вибуху. Чи поприбирали авто-брухт.
– Кілька днів запеклих боїв. Факти першими побували у Новотошківському після ворожих атак.
2018-06-19
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