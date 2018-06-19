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Випуск 12.45 19 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 19 червня. Ключові з них:

– Сутички під Радою. Парламент намагаються штурмувати афганці та шахтарі, пряме включення.

– Авто-рейд у столиці. Поліція перевіряла покинуті машини, після нещодавнього вибуху. Чи поприбирали авто-брухт.

– Кілька днів запеклих боїв. Факти першими побували у Новотошківському після ворожих атак.

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