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Випуск 12.45 20 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 20 липня. Ключові з них:

– смертельні аварії з маршрутками в Житомирі та на Миколаївщині. Загалом 15 загиблих;

– 2 роки загибелі Павла Шеремета. Як триває розслідування вбивства журналіста;

– за дефіцит хлору взялася СБУ. Перевірять чиновників ДніпроАзоту. Чому вони підвищили ціни і мало не лишили країну питної води.

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