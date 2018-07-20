Випуск 12.45 20 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 20 липня. Ключові з них:
– смертельні аварії з маршрутками в Житомирі та на Миколаївщині. Загалом 15 загиблих;
– 2 роки загибелі Павла Шеремета. Як триває розслідування вбивства журналіста;
– за дефіцит хлору взялася СБУ. Перевірять чиновників ДніпроАзоту. Чому вони підвищили ціни і мало не лишили країну питної води.
2018-07-20
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