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Випуск 12.45 20 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 20 червня. Ключові з них:

– Газ і димові шашки. Зіткнення в міськраді Харкова, невідомі намагалися прорватися на сесію.

– Контрабанда не пройде. Прем’єр анонсував масштабну боротьбу з незаконними оборудками, через які до бюджету не потрапляють мільярди.

– Троє наших бійців поранені. Останні зведення з фронту і спецрепортаж про ночі на передовій.

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