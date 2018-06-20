Випуск 12.45 20 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 20 червня. Ключові з них:
– Газ і димові шашки. Зіткнення в міськраді Харкова, невідомі намагалися прорватися на сесію.
– Контрабанда не пройде. Прем’єр анонсував масштабну боротьбу з незаконними оборудками, через які до бюджету не потрапляють мільярди.
– Троє наших бійців поранені. Останні зведення з фронту і спецрепортаж про ночі на передовій.
2018-06-20
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