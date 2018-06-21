Випуск 12.45 21 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 21 червня. Ключові з них:
– Гори сміття серед гір, отруйна вода і сморід. Що буде із Верховинським сміттєзвалищем.
– Олега Сенцова підживлюють через крапельницю – заявили в Росії. Україна стверджує – годують очевидно примусово, а це порушення прав людини.
– Забув вийняти пістолет з бензобака. Під Києвом водій влаштував вибух і пожежу на заправці.
2018-06-21
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