Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 12.45 21 червня/

Випуск 12.45 21 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 21 червня. Ключові з них:

– Гори сміття серед гір, отруйна вода і сморід. Що буде із Верховинським сміттєзвалищем.

– Олега Сенцова підживлюють через крапельницю – заявили в Росії. Україна стверджує – годують очевидно примусово, а це порушення прав людини.

– Забув вийняти пістолет з бензобака. Під Києвом водій влаштував вибух і пожежу на заправці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 8.45 21 червня
Факти. Спорт. 21 червня
Випуск 7.45 21 червня
Випуск 7.15 21 червня
Випуск 6.45 21 червня
Випуск 21.10 20 червня
Випуск 18.45 20 червня
Випуск 15.45 20 червня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка