Випуск 12.45 21 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 21 червня. Ключові з них:

– Гори сміття серед гір, отруйна вода і сморід. Що буде із Верховинським сміттєзвалищем.

– Олега Сенцова підживлюють через крапельницю – заявили в Росії. Україна стверджує – годують очевидно примусово, а це порушення прав людини.

– Забув вийняти пістолет з бензобака. Під Києвом водій влаштував вибух і пожежу на заправці.

Опубліковано Червень, 21 в 14:28



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.