Випуск 12.45 22 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 22 червня. Ключові з них:
– Сьогодні європейський суд має винести рішення у справі Сенцова. Росію зобов’яжуть допустити до нього українського обмудсмена.
– 135 людей загинули на водоймах в Україні з початку червня. Це вдвічі більше, ніж за цей період минулого року.
– У Дніпрі на території школи зводять багатоповерхівку. Чому забудовник має дозвільні документи і як вчитимуться діти.
2018-06-22
Теги: Факти ICTV, факты 12:45Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.