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Випуск 12.45 22 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 22 червня. Ключові з них:

– Сьогодні європейський суд має винести рішення у справі Сенцова. Росію зобов’яжуть допустити до нього українського обмудсмена.

– 135 людей загинули на водоймах в Україні з початку червня. Це вдвічі більше, ніж за цей період минулого року.

– У Дніпрі на території школи зводять багатоповерхівку. Чому забудовник має дозвільні документи і як вчитимуться діти.

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