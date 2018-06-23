Випуск 12.45 23 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 23 червня. Ключові з них:

– зима серед літа. В Карпатах випав сніг. Засипало дітей у наметовому таборі;

– зарплата із затримками і частинами по тисячі гривень. Чому лікарям Верховинської районної лікарні не платять гроші;

– скільки цього року коштує відгуляти випускний? Факти дізналися скільки витрачають молоді українці і на чому економлять.

Опубліковано Червень, 23 в 14:15



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