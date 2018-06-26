Випуск 12.45 26 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 26 червня. Ключові з них:
– омбудсвумен Росії Москалькова вже у Києві – першим відвідає Максима Одінцова. Нашу Денісову ще ні до кого не пускають;
– 15 років тюрми або пожиттєво: організатору нападу на ромів під Львовом оголосили підозру;
– попри війну – Донбас працює! Краматорський завод вітряків готує випуск велетня вітрової енергетики.
2018-06-26
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