Випуск 12.45 27 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 27 липня. Ключові з них:
– Київ у заторах, центр перекритий. Україна відзначає день Хрещення Русі.
– Горить у Каліфорнії, спека в Німеччині та Франції, а Київ рахує збитки. Наслідки негоди в Україні та світі.
– Як відпочити у Вінниці, який українській фільм покажуть на Венеційському фестивалі та яке поповнення у черкаському зоопарку.
2018-07-27
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