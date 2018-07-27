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Випуск 12.45 27 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 27 липня. Ключові з них:

– Київ у заторах, центр перекритий. Україна відзначає день Хрещення Русі.

– Горить у Каліфорнії, спека в Німеччині та Франції, а Київ рахує збитки. Наслідки негоди в Україні та світі.

– Як відпочити у Вінниці, який українській фільм покажуть на Венеційському фестивалі та яке поповнення у черкаському зоопарку.

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