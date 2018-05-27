Випуск 12.45 27 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 27 травня. Ключові з них:

– Активність на фронті не спадає. Маємо загиблих та поранених, дивіться останню інформацію.

– Загострення ситуації на Близькому Сході, Ізраїль завдав удару по Сектору Гази.

– Оркестри, перфоменси і барабанщиці – ми розкажемо, де святкувати День Києва і звісно, все найцікавіше про Лігу Чемпіонів.

Опубліковано Травень, 27 в 13:50



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