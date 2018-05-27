Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 12.45 27 травня/

Випуск 12.45 27 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 27 травня. Ключові з них:

– Активність на фронті не спадає. Маємо загиблих та поранених, дивіться останню інформацію.

– Загострення ситуації на Близькому Сході, Ізраїль завдав удару по Сектору Гази.

– Оркестри, перфоменси і барабанщиці – ми розкажемо, де святкувати День Києва і звісно, все найцікавіше про Лігу Чемпіонів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 18.45 28 травня
Випуск 12.45 28 травня
Випуск 18.45 26 травня
Випуск 12.45 26 травня
Випуск 21.10 25 травня
Випуск 18.45 25 травня
Випуск 15.45 25 травня
Випуск 12.45 25 травня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка