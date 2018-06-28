Випуск 12.45 28 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 28 червня. Ключові з них:

– Кривава ніч на передовій – через обстріли росіян загинуло троє наших бійців, є й поранені.

– Кремль вкотре не дотримується домовленостей: до наших в`язнів не має доступу. ПАРЄ проводить екстрене засідання.

– Дитя народжене у муках – сьогодні 22 роки з дня ухвалення Конституції, включення з Майдану.

Опубліковано Червень, 28 в 14:21



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