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Випуск 12.45 29 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 29 червня. Ключові з них:

– Трагічна доба на передовій – серед наших четверо загиблих – у Фактах остання інформація.

– Тиск на Кремль не припиняється – Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії.

– Він мав усе, але любов до країни була сильніша – два роки тому на передовій загинув Василь Сліпак – українська оперна зірка.

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