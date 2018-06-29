Випуск 12.45 29 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 29 червня. Ключові з них:
– Трагічна доба на передовій – серед наших четверо загиблих – у Фактах остання інформація.
– Тиск на Кремль не припиняється – Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії.
– Він мав усе, але любов до країни була сильніша – два роки тому на передовій загинув Василь Сліпак – українська оперна зірка.
2018-06-29
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