Випуск 12.45 30 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 30 червня. Ключові з них:
– Троє бойовиків знищено, серед наших двоє поранених – остання інформація з передової.
– Потужна злива і понад 380 населених пунктів без світла – Україна в полоні негоди.
– Видовище неймовірне, але ціль прагматична – українська збірна з повітроплавання готується до міжнародних змагань.
2018-06-30
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