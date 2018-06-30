Випуск 12.45 30 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 30 червня. Ключові з них:

– Троє бойовиків знищено, серед наших двоє поранених – остання інформація з передової.

– Потужна злива і понад 380 населених пунктів без світла – Україна в полоні негоди.

– Видовище неймовірне, але ціль прагматична – українська збірна з повітроплавання готується до міжнародних змагань.

Опубліковано Червень, 30 в 13:57



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