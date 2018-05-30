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Випуск 12.45 30 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 30 травня. Ключові з них:

– Четверо наших бійців поранено – бойовики активно атакують, а в Торецьку поховали убиту бойовиками дівчину Дашу.

– Так були чи не були наркотики – сьогодні суд Харкова визначить, у якому стані керувала машиною Олена Зайцева.

– Покараних за смерть немає, як і нового заводу – сьогодні друга річниця трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

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