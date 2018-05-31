Випуск 12.45 31 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 31 травня. Ключові з них:

– На Сході ворог не дає перепочити. Серед наших є поранені – дивіться останню інформацію.

– Небезпека чатуватиме всюди – поліція Німеччини закликає фанатів не їхати до Росії на Чемпіонат світу.

– 300 поліцейських Чернігова можуть загинути в один момент – люди працюють у двічі аварійному будинку.

Опубліковано Травень, 31 в 14:14



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.