Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 12.45 31 травня/

Випуск 12.45 31 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 31 травня. Ключові з них:

– На Сході ворог не дає перепочити. Серед наших є поранені – дивіться останню інформацію.

– Небезпека чатуватиме всюди – поліція Німеччини закликає фанатів не їхати до Росії на Чемпіонат світу.

– 300 поліцейських Чернігова можуть загинути в один момент – люди працюють у двічі аварійному будинку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 8.45 31 травня
Факти. Спорт. 31 травня
Випуск 7.45 31 травня
Випуск 7.15 31 травня
Випуск 6.45 31 травня
Випуск 21.10 30 травня
Випуск 18.45 30 травня
Випуск 15.45 30 травня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка