Випуск 12.45 31 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 31 травня. Ключові з них:
– На Сході ворог не дає перепочити. Серед наших є поранені – дивіться останню інформацію.
– Небезпека чатуватиме всюди – поліція Німеччини закликає фанатів не їхати до Росії на Чемпіонат світу.
– 300 поліцейських Чернігова можуть загинути в один момент – люди працюють у двічі аварійному будинку.
2018-05-31
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