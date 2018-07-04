Випуск 12.45 4 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 4 липня. Ключові з них:

– Тортури над українськими політв’язнями в Росії. Клих в психлікарні, а Гриба жорстоко побили під час етапування.

– Несправні гальма, побиті вікна, водії у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. За 2 місяці перевірок патрульні виписали більше восьми сотень протоколів.

– Три роки Нацполіції. Як служиться нині копам.

Опубліковано Липень, 04 в 14:27



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