Випуск 12.45 4 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 4 липня. Ключові з них:
– Тортури над українськими політв’язнями в Росії. Клих в психлікарні, а Гриба жорстоко побили під час етапування.
– Несправні гальма, побиті вікна, водії у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. За 2 місяці перевірок патрульні виписали більше восьми сотень протоколів.
– Три роки Нацполіції. Як служиться нині копам.
2018-07-04
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