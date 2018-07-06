Випуск 12.45 6 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 6 липня. Ключові з них:
– Троє загиблих, дев’ятеро поранених. На Рівненському полігоні під час навчань розірвався міномет.
– Прем’єр Гройсман пообіцяв контролювати розслідування трагедій на полігонах. У Верховні Раді – година запитань до уряду.
– Пограбування або службова діяльність. Слідчі назвали попередні можливі причини вбивства поліцейського в Києві.
2018-07-06
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