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Випуск 12.45 6 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 12.45 6 липня. Ключові з них:

– Троє загиблих, дев’ятеро поранених. На Рівненському полігоні під час навчань розірвався міномет.

– Прем’єр Гройсман пообіцяв контролювати розслідування трагедій на полігонах. У Верховні Раді – година запитань до уряду.

– Пограбування або службова діяльність. Слідчі назвали попередні можливі причини вбивства поліцейського в Києві.

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