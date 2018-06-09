Випуск 12.45 9 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 9 червня. Ключові з них:

– на підтримку Сенцова. У центрі Києва читають оповідання незаконно засудженого українця;

– бачити світ з вікна літака. Романтична і складна професія – бортпровідник. Розкажемо про особливості цього фаху;

– в планах поставки до Європи та Японії. Як вирощують середземноморських равликів на Тернопільщині.

Опубліковано Червень, 09 в 13:34



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