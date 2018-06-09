Випуск 12.45 9 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 12.45 9 червня. Ключові з них:
– на підтримку Сенцова. У центрі Києва читають оповідання незаконно засудженого українця;
– бачити світ з вікна літака. Романтична і складна професія – бортпровідник. Розкажемо про особливості цього фаху;
– в планах поставки до Європи та Японії. Як вирощують середземноморських равликів на Тернопільщині.
2018-06-09
Теги: Факти 12.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.