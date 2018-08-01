Випуск 15.45 1 серпня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 1 серпня. Ключові з них:
– Масове отруєння шаурмою у Києві. Понад півсотні людей у лікарні. Шаурму продавали біля cтанцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.
– Адвокати Януковича навмисно зривають засідання суду. Під час дебатів вони просто покинули залу засідань.
– Пол Манафорт приховав прибутки, які отримав від Януковича та Партії регіонів, бо це було умовою самих замовників. Йдеться про 60 млн доларів.
2018-08-01
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