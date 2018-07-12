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Випуск 15.45 12 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 12 липня. Ключові з них:

– Про що говорили Трамп і Порошенко на саміті НАТО і чи дійсно Америка може вийти з блоку.

– У нардепів фактично останній день для голосування важливих законів. Що ж ухвалили і чи оновили ЦВК.

– Боротьба з вітряками чи реальний шанс подолати контрабанду. Прогнози фахівців щодо оголошеної війни влади з тіньовиками.

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