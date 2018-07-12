Випуск 15.45 12 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 12 липня. Ключові з них:
– Про що говорили Трамп і Порошенко на саміті НАТО і чи дійсно Америка може вийти з блоку.
– У нардепів фактично останній день для голосування важливих законів. Що ж ухвалили і чи оновили ЦВК.
– Боротьба з вітряками чи реальний шанс подолати контрабанду. Прогнози фахівців щодо оголошеної війни влади з тіньовиками.
2018-07-12
Теги: Факти 15.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.