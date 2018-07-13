Випуск 15.45 13 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 13 липня. Ключові з них:
– Верховна Рада під тиском мітингів ухвалила зміни, які мають врегулювати ситуацію з євробляхами;
– Росія блокує нам торгівлю морем – зупиняючи закордонні судна на кілька днів. Факти все дізнались в експертів;
– курортний Чорноморськ буквально сповзає в море. У влади не вистачає грошей зупинити зсуви грунтів.
2018-07-13
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