Випуск 15.45 17 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 17 липня. Ключові з них:
– Росія має відповісти, тільки невідомо коли – сьогодні 4 роки трагедії у небі над Донбасом, коли російським Буком збили малайзійський Боїнг.
– Єдиний порятунок від дифтерії – щеплення, в Україні вже 4 випадки недуги, Факти ICTV звернулись за консультаціє до лікарів.
– Франція та Хорватія зустрічають своїх футбольних героїв.
2018-07-17
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