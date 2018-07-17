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Випуск 15.45 17 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 17 липня. Ключові з них:

– Росія має відповісти, тільки невідомо коли – сьогодні 4 роки трагедії у небі над Донбасом, коли російським Буком збили малайзійський Боїнг.

– Єдиний порятунок від дифтерії – щеплення, в Україні вже 4 випадки недуги, Факти ICTV звернулись за консультаціє до лікарів.

– Франція та Хорватія зустрічають своїх футбольних героїв.

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