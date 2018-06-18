Випуск 15.45 18 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 18 червня. Ключові з них:

– продали гуртожиток разом з людьми, у документах приміщення зветься складами;

– сильна посуха охопила чверть території України – дощу просто благають у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях;

– великої окружної дороги, яку роками обіцяють Києву, немає навіть у кресленнях, правда шматок до Оболоні почали тягнути та різко фінішували – гроші закінчились.

Опубліковано Червень, 18 в 16:30



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