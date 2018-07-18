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Випуск 15.45 18 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 18 липня. Ключові з них:

– Мораторій на перевірки та нехтування санітарними нормами – як результат – сотня отруєних дітей всього за 2 тижні.

– Уряд взявся за збереження лісу, за експортом контрабандної деревини в Європу, ми обігнали Африку і Латинську Америку.

– Дональд Трамп продовжує виправдовуватись після своєї зустрічі з Путіним.

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