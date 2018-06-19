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Випуск 15.45 19 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 19 червня. Ключові з них:

– біля Верховної Ради сотні мітингувальників – афганці та чорнобильці вимагали повернення пільг та виплати боргів із зарплати;

– Познер, Собчак, Сокуров та багато інших російських діячів підписались під листом Путіну з проханням звільнити Олега Сенцова;

– поки український уряд дрімає, швейцарський вчить висококваліфікованих сантехніків для України, інвестуючи у профтехосвіту, вивчили вже понад 300 фахівців.

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