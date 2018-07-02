Випуск 15.45 2 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 2 липня. Ключові з них:

– літні відпустки в Україні почалися з авіаскандалів, сотні пасажирів не змогли вилетіти і повернутися додому з відпочинку;

– в Україну йде потепління, дощі припиняться, та останню негоду довго пам’ятатимуть у Чернігові, в останній день червня місто просто стало у воді;

– у Вашингтоні бум на свіжовирощену міську зелень, про городину з дахів та підвалів – у сюжеті.

Опубліковано Липень, 02 в 16:47



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