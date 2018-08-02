Випуск 15.45 2 серпня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 2 серпня. Ключові з них:
– Угорщина хоче створити посаду міністра розвитку Закарпатської області.
– Масове отруєння у Києві. Всі точки продажу шаурми, де купували фаст-фуд отруєні належать одному підприємцю.
– Опинитися на лікарняному ліжку після весілля. 20-ть українців та 6 іноземців з діагнозом сальмонельоз потрапили в клініку після гулянки в ресторані.
2018-08-02
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