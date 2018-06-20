Випуск 15.45 20 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 20 червня. Ключові з них:
– зі сльозогінним газом та в диму проходила сьогодні сесія міськради Харкова;
– в Україні величезні поклади граніту, камінь наш якісний, різнобарвний і міцний, та скільки його видобувавємо і скільки держава заробляє, не знають навіть у Держгеонадрах;
– сад на даху. В Украні дедалі більше з’являється дизанейрських ландшафтних покрівель, це не лише естетично, ще й екологічно.
2018-06-20
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