Випуск 15.45 20 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 20 липня. Ключові з них:
– Це гірше за війну, безлад на українських дорогах вже стає національною небезпекою.
– 2 роки і жодних результатів – друга річниця від дня загибелі Павла Шеремета, розслідування триває досі, але поки безуспішно.
– Вони порушують норми та платять місту немалі гроші, Факти ICTV пройшлися літнім Києвом, долаючи перешкоди, столи кафе та ресторанів на тротуарах.
2018-07-20
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