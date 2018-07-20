Випуск 15.45 20 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 20 липня. Ключові з них:

– Це гірше за війну, безлад на українських дорогах вже стає національною небезпекою.

– 2 роки і жодних результатів – друга річниця від дня загибелі Павла Шеремета, розслідування триває досі, але поки безуспішно.

– Вони порушують норми та платять місту немалі гроші, Факти ICTV пройшлися літнім Києвом, долаючи перешкоди, столи кафе та ресторанів на тротуарах.

Опубліковано Липень, 20 в 16:49



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