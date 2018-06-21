Випуск 15.45 21 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 21 червня. Ключові з них:

– генпрокурор підтримав повернення кримінальної відповідальності за контрабанду;

– Верховна рада ухвалила в другому читанні закон про національну безпеку та оборону;

– мало що вирубуємо Карпати, так ще й сміттям завалюємо, про сміттєзвалище в серці Гуцульщини у Верховинському районі спеціальнй репортаж.

Опубліковано Червень, 21 в 17:00



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