Випуск 15.45 22 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 22 червня. Ключові з них:
– Олег Сенцов голодує вже 40-й день, у нього проблеми з нирками та серцем. Натомість, у Росії заявляють, що це лікувальне голодування;
– продаж української землі, медична реформа, субсидії та боротьба з контрабандою. У Верховній Раді – година запитань до Уряду;
– боротися з евробляхами. Що робитимуть чиновники і які штрафи очікують несумлінних власників автівок на єврономерах.
2018-06-22
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