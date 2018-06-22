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Випуск 15.45 22 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 22 червня. Ключові з них:

– Олег Сенцов голодує вже 40-й день, у нього проблеми з нирками та серцем. Натомість, у Росії заявляють, що це лікувальне голодування;

– продаж української землі, медична реформа, субсидії та боротьба з контрабандою. У Верховній Раді – година запитань до Уряду;

– боротися з евробляхами. Що робитимуть чиновники і які штрафи очікують несумлінних власників автівок на єврономерах.

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