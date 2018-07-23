Випуск 15.45 23 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 23 липня. Ключові з них:

– у Норвегії 7 років з дня кривавого теракту. Чому вбивця 70 людей Брейвік нині розкошує у вязниці;

– у британському Фарнборо стартував всесвітній авіасалон. Що там роблять українці та які новинки представлені;

– на Коломийщині руйнується дамба, яку торік відремонтували за 16 млн. Куди ж поділись гроші.

Опубліковано Липень, 23 в 16:30



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