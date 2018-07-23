Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 15.45 23 липня/

Випуск 15.45 23 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 23 липня. Ключові з них:

– у Норвегії 7 років з дня кривавого теракту. Чому вбивця 70 людей Брейвік нині розкошує у вязниці;

– у британському Фарнборо стартував всесвітній авіасалон. Що там роблять українці та які новинки представлені;

– на Коломийщині руйнується дамба, яку торік відремонтували за 16 млн. Куди ж поділись гроші.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 12.45 23 липня
Факти. Спорт. 23 липня
Випуск 8.45 23 липня
Випуск 12.45 22 липня
Випуск 18.45 21 липня
Випуск 12.45 21 липня
Випуск 21.10 20 липня
Випуск 18.45 20 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка