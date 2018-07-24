Випуск 15.45 24 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 24 липня. Ключові з них:
– у Харкові триває суд у справі Зайцевої і Дронова. Родичі постраждалих скаржаться, що із рішенням у справі зволікають;
– на околицях Афін жахлива пожежа, яку не можуть приборкати. Уже загинуло понад 60 людей;
– на Черкащині дощі затопили все навколо. Вода йшла потоками – на дорогах півметрові вирви.
2018-07-24
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