Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 15.45 27 червня/

Випуск 15.45 27 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 27 червня. Ключові з них:

– На день Конституції  Україні загрожують заворушення і хакерські атаки.

– У Харкові незрячі люди в житловій пастці. Вони змушені жити в нестерпних умовах, а допомогти нікому.

– Що робить одні країни багатими, а інші бідними. Автор світового бестселера та відомий економіст розказав, чого не вистачає Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 12.45 27 червня
Факти. Спорт. 27 червня
Випуск 8.45 27 червня
Випуск 7.45 27 червня
Випуск 7.15 27 червня
Випуск 6.45 27 червня
Випуск 21.10 26 червня
Випуск 18.45 26 червня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка