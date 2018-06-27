Випуск 15.45 27 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 27 червня. Ключові з них:

– На день Конституції Україні загрожують заворушення і хакерські атаки.

– У Харкові незрячі люди в житловій пастці. Вони змушені жити в нестерпних умовах, а допомогти нікому.

– Що робить одні країни багатими, а інші бідними. Автор світового бестселера та відомий економіст розказав, чого не вистачає Україні.

Опубліковано Червень, 27 в 17:39



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