Випуск 15.45 29 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 29 травня. Ключові з них:
– розворот з ризиком для життя. Хто відповідальний за безглузді й небезпечні розвязки на дорогах;
– прямо по курсу Босфор. За якими законами живе ця стратегічна для України протока;
– а також, НАТО скоро може розглянути вступ України, на Херсонщині горить ліс, у Бельгії теракт – є загиблі.
2018-05-29
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