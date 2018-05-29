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Випуск 15.45 29 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 29 травня. Ключові з них:

– розворот з ризиком для життя. Хто відповідальний за безглузді й небезпечні розвязки на дорогах;

– прямо по курсу Босфор. За якими законами живе ця стратегічна для України протока;

– а також, НАТО скоро може розглянути вступ України, на Херсонщині горить ліс, у Бельгії теракт – є загиблі.

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