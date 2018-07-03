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Випуск 15.45 3 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 3 липня. Ключові з них:

– парламент ухвалив закон про відновлення кредитування та дозволив жорсткіше карати за незаконну вирубку та контрабанду лісу;

– за півроку на дорогах країни загинула майже тисяча людей, держава запускає соціальні відеоролики заради зменшення такої статистики;

– як звести будинок, що використовує енергії більше, ніж сам виробляє – поради фахівців.

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