Випуск 15.45 3 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 3 липня. Ключові з них:
– парламент ухвалив закон про відновлення кредитування та дозволив жорсткіше карати за незаконну вирубку та контрабанду лісу;
– за півроку на дорогах країни загинула майже тисяча людей, держава запускає соціальні відеоролики заради зменшення такої статистики;
– як звести будинок, що використовує енергії більше, ніж сам виробляє – поради фахівців.
2018-07-03
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