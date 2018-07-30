Випуск 15.45 30 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 30 липня. Ключові з них:
– Життя у середньовіччі. Без доріг, електрики та елементарних зручностей. Історія мешканців села Бережани на Львівщині.
– Українським армійцям підвищать зарплати. Коли і на скільки.
– Сезон кавунів та динь. Ми перевірили, чи багато нітратів у баштанних продуктах, і дізналися які смачні страви можна з них приготувати.
2018-07-30
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