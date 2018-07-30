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Випуск 15.45 30 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 30 липня. Ключові з них:

– Життя у середньовіччі. Без доріг, електрики та елементарних зручностей. Історія мешканців села Бережани на Львівщині.

– Українським армійцям підвищать зарплати. Коли і на скільки.

– Сезон кавунів та динь. Ми перевірили, чи багато нітратів у баштанних продуктах, і дізналися які смачні страви можна з них приготувати.

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