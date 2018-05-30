Випуск 15.45 30 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 30 травня. Ключові з них:
– поліція назвала основні версії вбвиства російського журналіста Бабченка;
– на передовій обстріли, є поранені. А в Торецьку замість шкільної лінійки – похорон;
– а також у випуску: у Польщі 10 пяних студентів-українців влаштували ДТП, чи вигідно брати теплі кредити і як зміниться викладання англійської у школі.
2018-05-30
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