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Випуск 15.45 31 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 31 липня. Ключові з них:

– Засідання суду у справі екс-президента втікача Януковича знову зірвано. Його адвокати втретє влаштували демарш.

– Штормове попередження в Україні. Затоплено і знеструмлені вже більше двохсот населених пунктів. І кінця негоді не видно.

– Отруєння в літніх таборах. Більше 20% дитячих установ працюють з порушеними санітарними нормами. Але закрилися з них лише одиниці.

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