Випуск 15.45 31 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 31 липня. Ключові з них:
– Засідання суду у справі екс-президента втікача Януковича знову зірвано. Його адвокати втретє влаштували демарш.
– Штормове попередження в Україні. Затоплено і знеструмлені вже більше двохсот населених пунктів. І кінця негоді не видно.
– Отруєння в літніх таборах. Більше 20% дитячих установ працюють з порушеними санітарними нормами. Але закрилися з них лише одиниці.
2018-07-31
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