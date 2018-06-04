Випуск 15.45 4 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 4 червня. Ключові з них:
– Створення Антикорупційного суду одна з вимог міжнародного валютного фонду.
– За якістю доріг у світовому рейтингу Україна поруч і Мозамбіком та Парагваєм, приємна компанія, нічого не скажеш. Не кращі у нас і мости.
– Серію репортажів спеціально для випускників починають факти – сьогодні про життя провідників та різку зміну в іміджі професії.
2018-06-04
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