Випуск 15.45 4 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 4 червня. Ключові з них:

– Створення Антикорупційного суду одна з вимог міжнародного валютного фонду.

– За якістю доріг у світовому рейтингу Україна поруч і Мозамбіком та Парагваєм, приємна компанія, нічого не скажеш. Не кращі у нас і мости.

– Серію репортажів спеціально для випускників починають факти – сьогодні про життя провідників та різку зміну в іміджі професії.

Опубліковано Червень, 04 в 17:19



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